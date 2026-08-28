זוהו שני המחבלים הנוספים שחוסלו עם ביטאוי בג'נין
שני המחבלים שחוסלו יחד עם קיס ביטאוי בתקיפה בג'נין זוהו כאחמד יעקוב ובאסל תרכמאן. הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי טוענת ששלושת המחבלים היו חברים בארגון.
שני המחבלים שחוסלו יחד עם קיס ביטאוי בתקיפה בג'נין זוהו כאחמד יעקוב ובאסל תרכמאן. הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי טוענת ששלושת המחבלים היו חברים בארגון.
קייס ביטאוי, אחראי פעילות החמאס במחנה הפליטים ג'נין, חוסל הבוקר בפעולה משותפת של שב"כ, אמ"ן וצה"ל. המחבל, קרוב משפחה של מפקד טרור שחוסל בעבר, קידם פעילות רצחנית ותכנן פיגועים כנגד יהודים ביהודה ושומרוןבבלי
כוחות הביטחון חיסלו בפעילות מיוחדת בג'נין 3 מחבלים, ביניהם קייס ביטאוי, בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין לשעבר.צוות בבלי
צה"ל חיסל אתמול במרחב שאטי את המחבל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. בתקיפה נוספת במרחב צברה חוסל המחבל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור ג'האד האסלאמי. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.צוות בבלי
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