אירוע חמור בקוסרה: ישראלים פרצו לבית פלסטיני והתבצרו בו

מתיחות במחנה הלאומי

בנו של ראש הממשלה פרסם ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי על רקע סירובו להתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין • "המשטרה הפכה לזרוע ביצוע של קפלן" • החשש: גוש הימין לא ישיג רוב