בבלי
מבזק פעולה מבצעית בצפון הרצועה

צה"ל חיסל מפקד פלגת נוח'בה וצלף בצפון עזה

בפעולה מודיעינית מדויקת חוסלו האני עבד אלחי פחרי מזלום וחסן זידאן חסן דירי, שקידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש • פיקוד הדרום: "הוסר איום מיידי"

בבלי בבלי
חיסול כפול בעזה
חיסול כפול בעזה | צילום: צילום: צה"ל
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

22:33
מתיחות במחנה הלאומי

יאיר נתניהו במתקפה על בן גביר: "רק יח''צ מעניין אותך"

בנו של ראש הממשלה פרסם ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי על רקע סירובו להתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין • "המשטרה הפכה לזרוע ביצוע של קפלן" • החשש: גוש הימין לא ישיג רוב

בבלי
21:23
תחזית מזג האוויר

מערכת גשם חריגה צפויה הלילה: חשש להצפות בצפון ובמרכז

השירות המטאורולוגי מזהיר: גשמים חזקים יירדו החל מהלילה בגליל ובגולן • חשש להצפות בערים ולשיטפונות בנחלים • התחזית המלאה

בבלי
21:15
לקראת ימי הרחמים והסליחות

מנהיגי עולם התורה בארה"ב יתקבלו אצל הנשיא טראמפ

אדמו"רים וראשי ישיבות מהשורה הראשונה צפויים להתקבל השבוע בבית הלבן לשיחה עם הנשיא • בסדר היום: עתיד החינוך החרדי והכרת הטוב על התמיכה בקהילה • ההשתתפות בפועל נבחנת בחצרות לאור הסמיכות לימי הרחמים

בבלי
20:54
איום איראני

שב"כ מאשר: יאיר נתניהו היה תחת איום איראני משמעותי במיאמי

שירות הביטחון הכללי מפרסם לראשונה כי בנו של ראש הממשלה שהה תחת איום ממשי בארה"ב, מה שהוביל להחלטה להחזירו לארץ באופן מיידי • גורמי ביטחון מבהירים: מדובר במידע מודיעיני כללי ולא באיום קונקרטי

בבלי
20:53
מתיחות בקואליציה

בן גביר תוקף את נתניהו: "קוראים לי איתמר, לא בני גנץ"

השר לביטחון לאומי מגיב בחריפות לדיווחים על מגעים חשאיים לאיחוד סמוטריץ'-פייגלין בתיווך ראש הממשלה • "הקריאה לאחדות היא משחק ציני" • אזהרה: "אני לא בני גנץ"

בבלי
20:32
פסיקה משפטית

בית המשפט: רגל שנתקעה במסילה היא תאונת דרכים – 311 אלף שקל פיצוי

בית משפט השלום בראשון לציון קבע כי נפילת פקח בטיחות ברכבת בעת ירידה מקרון בתחנת נהריה מהווה תאונת דרכים. השופט דב גוטליב דחה את טענות רכבת ישראל וחייב אותה בפיצוי כספי נכבד לעובד שנפגע

בבלי
20:17
ירושלים

מחאות נרחבות בירושלים נגד חילולי שבת בעיר | הכניסה לעיר נחסמה

עשרות מפגינים חסמו את הכניסה לעיר בסמוך לגשר המיתרים, במחאה על נסיעת תחבורה ציבורית בשבת קודש. המשטרה הגיעה למקום ופיזרה את המפגינים

בבלי
20:13
פיתוחים צבאיים

סין מפתחת מערכת מתקדמת לאיתור ספינות אמריקאיות ממרחק אלפי קילומטרים

צבא השחרור העממי הסיני בונה ארכיטקטורה טכנולוגית המשלבת מאות לווייני ריגול, מכ"מים ארוכי טווח ובינה מלאכותית, במטרה ליצור יכולת איתור ותקיפה של כלי שיט אמריקאיים במרחקים עצומים תוך דקות בודדות

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר