מחאות נרחבות בירושלים נגד חילולי שבת בעיר | הכניסה לעיר נחסמה
עשרות מפגינים חסמו את הכניסה לעיר בסמוך לגשר המיתרים, במחאה על נסיעת תחבורה ציבורית בשבת קודש. המשטרה הגיעה למקום ופיזרה את המפגינים
עשרות מפגינים חסמו את הכניסה לעיר בסמוך לגשר המיתרים, במחאה על נסיעת תחבורה ציבורית בשבת קודש. המשטרה הגיעה למקום ופיזרה את המפגינים
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