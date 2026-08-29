מבזק מתיחות במחנה הלאומי

יאיר נתניהו במתקפה על בן גביר: "רק יח''צ מעניין אותך"

בנו של ראש הממשלה פרסם ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי על רקע סירובו להתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין • "המשטרה הפכה לזרוע ביצוע של קפלן" • החשש: גוש הימין לא ישיג רוב