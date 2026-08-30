בבלי
מבזק בבלי

ירידה חדה בפגיעות איראניות בכלי שיט במיצר הורמוז

במהלך השבועיים האחרונים דווח רק על 3 פגיעות בכלי שיט שעברו במיצר הורמוז, לעומת פגיעות כמעט יומיות לפני חודש. הירידה המשמעותית מצביעה על ירידה באפקטיביות של הירי האיראני לעבר כלי השיט באזור.

צוות בבלי בבלי
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ילד כבן שמונה נפל הבוקר מגובה של כ-12 מטר ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק ונפצע באורח אנוש • הוא פונה במצב קשה לבית החולים בילינסון • נדרשת תפילה לרפואתו

משה כץ
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אליהו לוי
09:05
בבלי

צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר

צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לשטח ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. באותה התקיפה חוסל גם ראיד עאדל מחמד עליאן, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל בטווח הזמן המיידי ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

צוות בבלי
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סערה פוליטית בימין

מגעים מתקדמים בין סמוטריץ' לפייגלין מעוררים סערה בימין

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22:33
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בבלי
21:23
תחזית מזג האוויר

מערכת גשם חריגה צפויה הלילה: חשש להצפות בצפון ובמרכז

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21:15
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מנהיגי עולם התורה בארה"ב יתקבלו אצל הנשיא טראמפ

אדמו"רים וראשי ישיבות מהשורה הראשונה צפויים להתקבל השבוע בבית הלבן לשיחה עם הנשיא • בסדר היום: עתיד החינוך החרדי והכרת הטוב על התמיכה בקהילה • ההשתתפות בפועל נבחנת בחצרות לאור הסמיכות לימי הרחמים

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