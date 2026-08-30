ירידה חדה בפגיעות איראניות בכלי שיט במיצר הורמוז

בבלי

צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לשטח ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. באותה התקיפה חוסל גם ראיד עאדל מחמד עליאן, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל בטווח הזמן המיידי ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.