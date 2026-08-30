ירידה חדה בפגיעות איראניות בכלי שיט במיצר הורמוז
במהלך השבועיים האחרונים דווח רק על 3 פגיעות בכלי שיט שעברו במיצר הורמוז, לעומת פגיעות כמעט יומיות לפני חודש. הירידה המשמעותית מצביעה על ירידה באפקטיביות של הירי האיראני לעבר כלי השיט באזור.
במהלך השבועיים האחרונים דווח רק על 3 פגיעות בכלי שיט שעברו במיצר הורמוז, לעומת פגיעות כמעט יומיות לפני חודש. הירידה המשמעותית מצביעה על ירידה באפקטיביות של הירי האיראני לעבר כלי השיט באזור.
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