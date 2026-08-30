קוף נדיר חולץ ממושב ברכיה לאחר שהוחזק בכלוב בניגוד לחוק
כוחות המשטרה ומג"ב איתרו קוף מסוג גנון ירוק בביתו של תושב בן 30 • החשוד נעצר בחשד להחזקה וסחר בלתי חוקי בחיית בר מוגנת • הקוף הועבר למקלט הקופים הישראלי לטיפול
כוחות המשטרה ומג"ב איתרו קוף מסוג גנון ירוק בביתו של תושב בן 30 • החשוד נעצר בחשד להחזקה וסחר בלתי חוקי בחיית בר מוגנת • הקוף הועבר למקלט הקופים הישראלי לטיפול
ניידת של המשטרה הצבאית שנכנסה לרחוב חיד"א הוקפה בעשרות תושבים שחסמו את דרכה • כוחות משטרה רבים הוזעקו לזירה ופיזרו את ההתקהלות • הרכב הצבאי עזב את המקום בליווי משטרתימשה כץ
הגר"י יוסף זעק בשיעורו נגד ביטול אירועי ההילולה למרן זצוק"ל • התנועה לאיכות השלטון דורשת חקירה פלילית בטענת הסתה | ניסיון שפל להשתיק רבני ישראל (חדשות חרדים)דוד קליין
החקירה חשפה: קטינים מקריית מוצקין שגויסו לריגול קיבלו הוראה לרסס מסרים פוליטיים ברחובות העיר • "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות" • כך פעלה 'שיטת השלבים' המתוחכמתישראל לוי
צה"ל תקף אתמול במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל את המחבלים יאסר אבו אלחיר ומוחמד אל אדין, פעילי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל לאחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו להסרת האיום.צוות בבלי
משטרת ירושלים עיכבה שבעה חשודים בסוף השבוע: ארבעה בחשד ליריקה על מנזר ארמני ושלושה בחשד להשחתת קברים • כולם שוחררו בתנאים מגביליםמשה כץ
כתבי אישום הוגשו נגד שתי נשים בעקבות התאונה הקשה בערב שבת בג'קסון, בה נהרג התינוק יצחק רוזנברג ז"ל ונפצעו אימו ואחותו. התברר כי הנהגת מעולם לא החזיקה ברישיון נהיגה, וחברתה אפשרה לה לנהוג למרות שידעה זאת. הציבור מתבקש להמשיך ולהתפלל לרפואת האם והבת המאושפזותישראל גרוס
מחבל חוסל בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור מאפיית אלבנא ברחוב עכילה במערב דיר אלבלח במרכז רצועת עזה. ההרוג זוהה כחסאם נציר.צוות בבלי
השופט יצחק עמית הביע ביקורת על התעקשות דוד זיני לקבל את זהות מי שעתרו נגד מינויו, לאחר שהעותרים הביעו חשש מנקמנות • השופטים מינץ וסולברג: בעל דין זכאי לדעת מי הגיש נגדו עתירהדוד ישראלי
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