בבלי
מבזק משבר בנמל האיראני

עורק החיים האיראני - מת: מנופים דוממים ותנועה דלה

תמונות עדכניות מנמל שאהיד רג'אאי, השער הימי המרכזי של איראן, מגלות מצב חריג: מנופים שאינם פועלים, שטחי מכולות ריקים ותנועה מועטה של ספינות ומשאיות - על רקע משבר בתנועת הספנות באזור

אליהו לוי בבלי
בית קברות של מנופים: הנמל הגדול באיראן עצר מלכת
בית קברות של מנופים: הנמל הגדול באיראן עצר מלכת | צילום: צילום: מסך
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