תשעה חייבי מאסר נתפסו בצפון לאחר שלא התייצבו לריצוי עונשם
מבצע משולב של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל הוביל למעצרם של תשעה אנשים שלא ציתתו לגזרי דין • הם הועברו למתקני כליאה לריצוי מאסרם
מבצע משולב של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל הוביל למעצרם של תשעה אנשים שלא ציתתו לגזרי דין • הם הועברו למתקני כליאה לריצוי מאסרם
ניידת של המשטרה הצבאית שנכנסה לרחוב חיד"א הוקפה בעשרות תושבים שחסמו את דרכה • כוחות משטרה רבים הוזעקו לזירה ופיזרו את ההתקהלות • הרכב הצבאי עזב את המקום בליווי משטרתימשה כץ
הגר"י יוסף זעק בשיעורו נגד ביטול אירועי ההילולה למרן זצוק"ל • התנועה לאיכות השלטון דורשת חקירה פלילית בטענת הסתה | ניסיון שפל להשתיק רבני ישראל (חדשות חרדים)דוד קליין
החקירה חשפה: קטינים מקריית מוצקין שגויסו לריגול קיבלו הוראה לרסס מסרים פוליטיים ברחובות העיר • "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות" • כך פעלה 'שיטת השלבים' המתוחכמתישראל לוי
צה"ל תקף אתמול במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל את המחבלים יאסר אבו אלחיר ומוחמד אל אדין, פעילי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל לאחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו להסרת האיום.צוות בבלי
משטרת ירושלים עיכבה שבעה חשודים בסוף השבוע: ארבעה בחשד ליריקה על מנזר ארמני ושלושה בחשד להשחתת קברים • כולם שוחררו בתנאים מגביליםמשה כץ
כתבי אישום הוגשו נגד שתי נשים בעקבות התאונה הקשה בערב שבת בג'קסון, בה נהרג התינוק יצחק רוזנברג ז"ל ונפצעו אימו ואחותו. התברר כי הנהגת מעולם לא החזיקה ברישיון נהיגה, וחברתה אפשרה לה לנהוג למרות שידעה זאת. הציבור מתבקש להמשיך ולהתפלל לרפואת האם והבת המאושפזותישראל גרוס
מחבל חוסל בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור מאפיית אלבנא ברחוב עכילה במערב דיר אלבלח במרכז רצועת עזה. ההרוג זוהה כחסאם נציר.צוות בבלי
השופט יצחק עמית הביע ביקורת על התעקשות דוד זיני לקבל את זהות מי שעתרו נגד מינויו, לאחר שהעותרים הביעו חשש מנקמנות • השופטים מינץ וסולברג: בעל דין זכאי לדעת מי הגיש נגדו עתירהדוד ישראלי
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