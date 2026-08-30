ניידת משטרה צבאית הוקפה בבני ברק • כוחות גדולים פיזרו את ההמונים

בבלי

צה"ל תקף אתמול במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל את המחבלים יאסר אבו אלחיר ומוחמד אל אדין, פעילי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל לאחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו להסרת האיום.