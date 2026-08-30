לחצים של מיליארדים: המדינה המוסלמית שומרת אמונים לישראל
למרות לחצים כבדים מקטאר, סעודיה ומדינות ערביות נוספות, נשיא המדינה המוסלמית מסרב לנתק את הקשר האסטרטגי שנחתם עם ירושלים. הברית ההיסטורית ממשיכה להתחזק ומוכיחה שעקרונות לאומיים אינם למכירה
למרות לחצים כבדים מקטאר, סעודיה ומדינות ערביות נוספות, נשיא המדינה המוסלמית מסרב לנתק את הקשר האסטרטגי שנחתם עם ירושלים. הברית ההיסטורית ממשיכה להתחזק ומוכיחה שעקרונות לאומיים אינם למכירה
יו"ר ש"ס הגיב לתלונה נגד הראשון לציון הגר"י יוסף • דרעי חשף את מוצאו המרוקאי של עו"ד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון: "היה מצופה ממך לעתור נגד ביטול הילולת מרן זצ"ל"דוד קליין
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הבהיר בריאיון כי אינו נושא רגשי שנאה כלפי נתניהו, וכי במידה שיפרוש מהחיים הפוליטיים – ראוי להעניק לו חנינה. "הוא לא הלך ורצח", אמר, "ולא רוצה לראות אותו בכלא"דוד קליין
בעקבות מתקפת טילים ורחפנים אלימה של המיליציה החות'ית על מתקני נפט ואתרים חיוניים בריאד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעניק אור ירוק ליורש העצר לתקוף, אך מבהיר באופן חד משמעי כי ארה"ב לא תשלח חיילים ולא תישא בנטל (העולם הערבי)יהודה פנחסי
בעקבות מתקפת טילים ורחפנים אלימה של המיליציה החות'ית על מתקני נפט ואתרים חיוניים בריאד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעניק אור ירוק ליורש העצר לתקוף, אך מבהיר באופן חד משמעי כי ארה"ב לא תשלח חיילים ולא תישא בנטל (העולם הערבי)יהודה פנחסי
הגר"ש מחפוד והגר"מ מאיה קוראים לציבור להתייצב לעצרת מחאה ותפילה • בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק | "פגיעה בכבוד התורה ובלומדיה" (חדשות חרדים)חיים כהן
שר האוצר יחתום על צו להפחתת מס הבלו • המטרה: הוזלה לצרכן עוד השבוע | תגובה לזינוק הצפוי במחירים (כלכלה בארץ)דוד קליין
תושב רהט שסיים לאחרונה את מבחני הרפואה ניסה להימלט משוטרים בצפון, פגע בניידת משטרה והשליך תיק מרכבו. נהגת שמצאה את התיק דיווחה למשטרה, ובתוכו נמצא רובה סער מסוג M16. הוגש נגדו כתב אישום והוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכיםישראל לוי
התנועה לחופש המידע פונה לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לקבל מהממשלה פרטים על נסיעתה של שרה נתניהו לוושינגטון במהלך המלחמה, לרבות מקורות המימון והרכב המשלחתדוד קליין
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