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בנט: אם נתניהו יפרוש מהפוליטיקה – יש מקום לחנינה ולסיום המשפט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הבהיר בריאיון כי אינו נושא רגשי שנאה כלפי נתניהו, וכי במידה שיפרוש מהחיים הפוליטיים – ראוי להעניק לו חנינה. "הוא לא הלך ורצח", אמר, "ולא רוצה לראות אותו בכלא"

דוד קליין • בבלי • י"ז באלול | 30.08.26 17:22