משבר כלכלי באיראן: אזרחים נאלצים למכור חלקות קבר כדי לממן הוצאות מחיה
המצב הכלכלי הקשה במדינה מוביל תושבים למכור חלקות שרכשו לעצמם ולבני משפחותיהם • מחירי הקבורה זינקו פי שמונה מהתעריף הרשמי • פועל בשכר מינימום נדרש לחסוך 15 שנה כדי לרכוש חלקה
המצב הכלכלי הקשה במדינה מוביל תושבים למכור חלקות שרכשו לעצמם ולבני משפחותיהם • מחירי הקבורה זינקו פי שמונה מהתעריף הרשמי • פועל בשכר מינימום נדרש לחסוך 15 שנה כדי לרכוש חלקה
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