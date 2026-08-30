שלושה לוחמים נשפטו לעשרה ימי מאסר בגלל סירוב לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית

ריאיון לפודקאסט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הבהיר בריאיון כי אינו נושא רגשי שנאה כלפי נתניהו, וכי במידה שיפרוש מהחיים הפוליטיים – ראוי להעניק לו חנינה. "הוא לא הלך ורצח", אמר, "ולא רוצה לראות אותו בכלא"