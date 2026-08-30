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מבזק פריימריז בליכוד

שינוי דרמטי בתוצאות הפריימריז בליכוד: השרה גמליאל צנחה למקום 35

ספירה חוזרת הביאה לשינויים משמעותיים ברשימה: ח"כ עטיה עלתה למקום 25, השרה גמליאל הגישה עתירה לבית הדין • שינויים נוספים: סעדה עלה למקום 10, ביסמוט למקום 13

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ח''כ חיים כץ
ח''כ חיים כץ | צילום: חיים גולדברג, יוסי אלוני / פלאש 90
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