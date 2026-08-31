טראמפ: "אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת מהעולם"
הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון כי לא יאפשר לאיראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה ביותר" • האשים את המשטר בהריגת עשרות אלפי מפגינים
הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון כי לא יאפשר לאיראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה ביותר" • האשים את המשטר בהריגת עשרות אלפי מפגינים
משמרות המהפכה וצבא איראן הודיעו בכרוזים רשמיים כי תקפו במהלך הלילה מטרות אמריקאיות בשני בסיסים אוויריים בירדן - בסיס המלך חוסין והבסיס באלזרקא - וכן מטרות בבסיס באיחוד האמירויות. לטענתם, התקיפות בוצעו בתגובה לתקיפה האמריקאית באי לארכ. בנוסף, משמרות המהפכה טוענות כי מיכלית נפט גדולה פגעה בשני מוקשים ימיים במצר הורמוז והושבתה, וכי הצליחו להפיל כטב"מ אמריקאי מסוג MQ-9.צוות בבלי
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