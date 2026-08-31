בבלי
מבזק סקרים פוליטיים

סקר חדש: מפלגת וינטר עוברת את אחוז החסימה • גוש נתניהו מתחזק

סקר 'כאן 11': מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר זוכה ב-4 מנדטים • סמוטריץ' נופל מתחת לאחוז החסימה • גוש נתניהו עולה ל-52 מנדטים

בבלי בבלי
עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש
עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

08:34
בבלי

איראן טוענת: תקפנו בסיסים אמריקאיים בירדן ובאיחוד האמירויות

משמרות המהפכה וצבא איראן הודיעו בכרוזים רשמיים כי תקפו במהלך הלילה מטרות אמריקאיות בשני בסיסים אוויריים בירדן - בסיס המלך חוסין והבסיס באלזרקא - וכן מטרות בבסיס באיחוד האמירויות. לטענתם, התקיפות בוצעו בתגובה לתקיפה האמריקאית באי לארכ. בנוסף, משמרות המהפכה טוענות כי מיכלית נפט גדולה פגעה בשני מוקשים ימיים במצר הורמוז והושבתה, וכי הצליחו להפיל כטב"מ אמריקאי מסוג MQ-9.

צוות בבלי
07:55
חקירת שחיתות במגזר הבדואי

ראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד והטיית מכרזים

שבעה חשודים נעצרו, ביניהם ראש מועצה מכהן ובני משפחתו • החשד: ניצול התפקיד הציבורי לקידום אינטרסים כלכליים אישיים, הטיית מכרזים והעסקה פיקטיבית

בבלי
07:16
מתיחות במזרח התיכון

חילופי אש בין ארה"ב לאיראן: תקיפה אמריקאית במצר הורמוז ומטח טילים איראני בתגובה

צבא ארה"ב תקף משגרי מוקשים איראניים במצר הורמוז כדי להגן על נתיבי השיט הבינלאומיים • משמרות המהפכה הגיבו בירי טילים לעבר כוחות אמריקאיים • נשיא איראן: "נגיב באופן נחרץ" • טראמפ פרסם סרטון של אי איראני מופצץ

בבלי
07:15
תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר: מטפטוף בבוקר, ובהמשך השבוע צפויה התחממות ניכרת

בימים הקרובים צפויה עליה הדרגתית בטמפרטורות: היום ומחר מזג אוויר נוח יחסית, אך ביום רביעי צפויה התחממות משמעותית עם עומסי חום כבדים בהרים ובפנים הארץ | התחזית המפורטת

בבלי
07:15
"איראן לא תשיג נשק גרעיני"

טראמפ: "אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת מהעולם"

הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון כי לא יאפשר לאיראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה ביותר" • האשים את המשטר בהריגת עשרות אלפי מפגינים

בבלי
07:15
סערה בצה"ל

16 לוחמים מגדוד רותם נשפטו למאסר בעקבות סירוב לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית

תלמידי ישיבות הסדר בגדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בדרך לפעילות מבצעית ברצועת עזה • חמישה לוחמים נשפטו ל-10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל-5 ימים • ארגון נשות לוחמים: "חרפה ואות קלון"

בבלי
20:43
פריימריז בליכוד

שינוי דרמטי בתוצאות הפריימריז בליכוד: השרה גמליאל צנחה למקום 35

ספירה חוזרת הביאה לשינויים משמעותיים ברשימה: ח"כ עטיה עלתה למקום 25, השרה גמליאל הגישה עתירה לבית הדין • שינויים נוספים: סעדה עלה למקום 10, ביסמוט למקום 13

בבלי
20:39
פסיקה משפטית

סרטוני מעקב חשפו אותו זקוף: עכשיו יקבל 3 מיליון שקל

השופטת אירית קלמן-ברום פסקה פיצוי משמעותי לעורך דין צעיר שנפגע בארבע תאונות דרכים, חרף סרטוני מעקב שהציגו חברות הביטוח והראו אותו מתפקד לכאורה באופן תקין • הפסיקה מדגימה כי בתי המשפט בוחנים את התמונה הרפואית המלאה (משפט)

יהודה פנחסי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר