סקר חדש: מפלגת וינטר עוברת את אחוז החסימה • גוש נתניהו מתחזק

מתיחות במזרח התיכון

צבא ארה"ב תקף משגרי מוקשים איראניים במצר הורמוז כדי להגן על נתיבי השיט הבינלאומיים • משמרות המהפכה הגיבו בירי טילים לעבר כוחות אמריקאיים • נשיא איראן: "נגיב באופן נחרץ" • טראמפ פרסם סרטון של אי איראני מופצץ