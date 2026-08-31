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טראמפ: הדמוקרטים רוצים שארה"ב תפסיד לאיראן, אבל אנחנו ננצח

הנשיא טראמפ תקף את המפלגה הדמוקרטית בעקבות התנגדותה לעימות מול איראן. "הדמוקרטים רוצים שהמדינה שלנו תפסיד במלחמה מול איראן, אבל זה לא יקרה, כי אנחנו מנצחים בקלות ובאופן מוחלט" אמר.