תמונת AI: כך תיראה תקיפת מתקן הנפט חארג'
לאחר שאיראן איימה על ארה"ב בעקבות תקיפה אמריקאית במצרי הורמוז, פרסם הנשיא טראמפ תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית המציגה תקיפה של מתקן הנפט האיראני באי חארג'
לאחר שאיראן איימה על ארה"ב בעקבות תקיפה אמריקאית במצרי הורמוז, פרסם הנשיא טראמפ תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית המציגה תקיפה של מתקן הנפט האיראני באי חארג'
קטין תושב פתח תקווה נעלם משעות הערב ואותר בבני ברק בליווי בחור מירושלים | המשטרה פתחה בחקירה בחשד לחטיפה והחשוד הובא לדיון בבית המשפט | האם מודה לציבור ומזהירה: "תעירו את עיניהם של הילדים"משה כץ
לאחר ימים של תחזיות על גשמים חריגים לעונה והצפות צפויות, המרכז קיבל משקעים מועטים בלבד • החזאי הראשי של מטאו-טק מסביר מה השתנה במסלול המערכתבבלי
משרד הביטחון ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת "מגן אכילס" בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל. במסגרת העסקה תקים ישראל מערך הגנה רב-שכבתי ביוון, הכולל מערכות ישראליות: קלע דוד וספיידר מתוצרת רפאל, ומערכת BARAK MX מתוצרת התעשייה האווירית.צוות בבלי
סוכן ביטוח תבע את עורך דינו בטענה שחתם על הסכם פשרה ללא רשותו • בית המשפט דחה את הטענה החמורה אך קבע שעורך הדין גבה שכר טרחה עבור עבודה שלא בוצעה • פער עצום בין התביעה לפסק הדין (משפט)יהודה פנחסי
מאות בני תורה התכנסו לעצרת מחאה בשערי כלא 10 על רקע מעצרו של בחור ישיבה מבני ברק • הגאון רבי שבתי לוי שליט"א, מראשי מארגני העצרת, התייחס למצב הביטחוני: "חיזבאללה מתעצם, חמאס מתעצם, איראן מתעצמת" • הגר"ש מחפוד: "הגזירות האחרונות עלו על כולן"חיים כהן
מוסד חינוכי בניו יורק הסמוך לתעלה מזוהמת: המנהלת הודתה במפגש מקוון כי איחרה שבועות בהעברת אזהרות רשמיות על זיהום אוויר רעיל לידי ההורים • הורים זועמים דורשים את התפטרותה של מושלת המדינהאריה לוי
משמרות המהפכה האיראניות מציגות שיטה חדשה המשלבת רקטות פג'ר-5 מותאמות עם מוקשים ימיים, המאפשרת פריסה מהירה מהחוף ללא צורך בכלי שיט באזור היעדאליהו לוי
מבצע מורכב בהכוונת השב"כ הסתיים במעצר מחבל שפעל לקידום פיגועים • הלוחמים הגיעו בחשאי לביתו והפתיעו אותוישראל לוי
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