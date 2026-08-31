לוחמי הימ"מ עצרו מבוקש בכיר מ'גוב האריות' במבצע מיוחד בשכם

הסכם פיקטיבי

סוכן ביטוח תבע את עורך דינו בטענה שחתם על הסכם פשרה ללא רשותו • בית המשפט דחה את הטענה החמורה אך קבע שעורך הדין גבה שכר טרחה עבור עבודה שלא בוצעה • פער עצום בין התביעה לפסק הדין (משפט)