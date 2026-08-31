סוכן ביטוח נגד עורך דין: תביעה של 300 אלף התרסקה
סוכן ביטוח תבע את עורך דינו בטענה שחתם על הסכם פשרה ללא רשותו • בית המשפט דחה את הטענה החמורה אך קבע שעורך הדין גבה שכר טרחה עבור עבודה שלא בוצעה • פער עצום בין התביעה לפסק הדין (משפט)
סוכן ביטוח תבע את עורך דינו בטענה שחתם על הסכם פשרה ללא רשותו • בית המשפט דחה את הטענה החמורה אך קבע שעורך הדין גבה שכר טרחה עבור עבודה שלא בוצעה • פער עצום בין התביעה לפסק הדין (משפט)
קטין תושב פתח תקווה נעלם משעות הערב ואותר בבני ברק בליווי בחור מירושלים | המשטרה פתחה בחקירה בחשד לחטיפה והחשוד הובא לדיון בבית המשפט | האם מודה לציבור ומזהירה: "תעירו את עיניהם של הילדים"משה כץ
לאחר ימים של תחזיות על גשמים חריגים לעונה והצפות צפויות, המרכז קיבל משקעים מועטים בלבד • החזאי הראשי של מטאו-טק מסביר מה השתנה במסלול המערכתבבלי
משרד הביטחון ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת "מגן אכילס" בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל. במסגרת העסקה תקים ישראל מערך הגנה רב-שכבתי ביוון, הכולל מערכות ישראליות: קלע דוד וספיידר מתוצרת רפאל, ומערכת BARAK MX מתוצרת התעשייה האווירית.צוות בבלי
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משמרות המהפכה האיראניות מציגות שיטה חדשה המשלבת רקטות פג'ר-5 מותאמות עם מוקשים ימיים, המאפשרת פריסה מהירה מהחוף ללא צורך בכלי שיט באזור היעדאליהו לוי
מבצע מורכב בהכוונת השב"כ הסתיים במעצר מחבל שפעל לקידום פיגועים • הלוחמים הגיעו בחשאי לביתו והפתיעו אותוישראל לוי
יהודי חרדי ספג מכות וקללות אנטישמיות בלב מנהטן, וכאשר ניסה לצלם את התוקף – הוכה שוב ומכשירו נשבר. מתנדבי 'השומרים' והמשטרה עצרו את החשוד במהירות, אך הוא שוחרר כעבור שעות ספורות ללא ערבותישראל גרוס
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