מבזק הסכם פיקטיבי

סוכן ביטוח נגד עורך דין: תביעה של 300 אלף התרסקה

סוכן ביטוח תבע את עורך דינו בטענה שחתם על הסכם פשרה ללא רשותו • בית המשפט דחה את הטענה החמורה אך קבע שעורך הדין גבה שכר טרחה עבור עבודה שלא בוצעה • פער עצום בין התביעה לפסק הדין (משפט)

יהודה פנחסי • בבלי • י"ח באלול | 31.08.26 11:36