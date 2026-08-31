בבלי
מבזק מזג אוויר

התחזית שלא התממשה: מדוע הגשם החריג לא הגיע למרכז הארץ

לאחר ימים של תחזיות על גשמים חריגים לעונה והצפות צפויות, המרכז קיבל משקעים מועטים בלבד • החזאי הראשי של מטאו-טק מסביר מה השתנה במסלול המערכת

בבלי בבלי
גשם
גשם | צילום: צילום: פלאש 90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

11:50
מבזק חדשות

ילד מפתח תקווה אותר בבני ברק| בחור בן 20 נעצר בחשד לחטיפה

קטין תושב פתח תקווה נעלם משעות הערב ואותר בבני ברק בליווי בחור מירושלים | המשטרה פתחה בחקירה בחשד לחטיפה והחשוד הובא לדיון בבית המשפט | האם מודה לציבור ומזהירה: "תעירו את עיניהם של הילדים"

משה כץ
11:40
בבלי

ישראל ויוון חתמו על עסקת הגנה של 10 מיליארד שקל

משרד הביטחון ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת "מגן אכילס" בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקל. במסגרת העסקה תקים ישראל מערך הגנה רב-שכבתי ביוון, הכולל מערכות ישראליות: קלע דוד וספיידר מתוצרת רפאל, ומערכת BARAK MX מתוצרת התעשייה האווירית.

צוות בבלי
11:36
הסכם פיקטיבי

סוכן ביטוח נגד עורך דין: תביעה של 300 אלף התרסקה

סוכן ביטוח תבע את עורך דינו בטענה שחתם על הסכם פשרה ללא רשותו • בית המשפט דחה את הטענה החמורה אך קבע שעורך הדין גבה שכר טרחה עבור עבודה שלא בוצעה • פער עצום בין התביעה לפסק הדין (משפט)

יהודה פנחסי
11:30
מחאה על מעצר בחור ישיבה

חבר המועצת זועק בעצרת: "לא מעניין אותם בחורי הישיבות"

מאות בני תורה התכנסו לעצרת מחאה בשערי כלא 10 על רקע מעצרו של בחור ישיבה מבני ברק • הגאון רבי שבתי לוי שליט"א, מראשי מארגני העצרת, התייחס למצב הביטחוני: "חיזבאללה מתעצם, חמאס מתעצם, איראן מתעצמת" • הגר"ש מחפוד: "הגזירות האחרונות עלו על כולן"

חיים כהן
10:55
סערה בניו יורק

מנהלת בית ספר: "עסוקה מדי" לעדכן על חומרים מסרטנים באוויר

מוסד חינוכי בניו יורק הסמוך לתעלה מזוהמת: המנהלת הודתה במפגש מקוון כי איחרה שבועות בהעברת אזהרות רשמיות על זיהום אוויר רעיל לידי ההורים • הורים זועמים דורשים את התפטרותה של מושלת המדינה

אריה לוי
10:52
פיתוח צבאי באיראן

איראן חושפת: מערכת חדשה לפריסת מוקשים ימיים באמצעות רקטות

משמרות המהפכה האיראניות מציגות שיטה חדשה המשלבת רקטות פג'ר-5 מותאמות עם מוקשים ימיים, המאפשרת פריסה מהירה מהחוף ללא צורך בכלי שיט באזור היעד

אליהו לוי
10:51
פעילות מבצעית בשומרון

לוחמי הימ"מ עצרו מבוקש בכיר מ'גוב האריות' במבצע מיוחד בשכם

מבצע מורכב בהכוונת השב"כ הסתיים במעצר מחבל שפעל לקידום פיגועים • הלוחמים הגיעו בחשאי לביתו והפתיעו אותו

ישראל לוי
10:34
אנטישמיות בניו יורק

יהודי חרדי הותקף באלימות אנטישמית במנהטן – החשוד שוחרר תוך שעות

יהודי חרדי ספג מכות וקללות אנטישמיות בלב מנהטן, וכאשר ניסה לצלם את התוקף – הוכה שוב ומכשירו נשבר. מתנדבי 'השומרים' והמשטרה עצרו את החשוד במהירות, אך הוא שוחרר כעבור שעות ספורות ללא ערבות

ישראל גרוס
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר