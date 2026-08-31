מבזק סיום כהונה פרלמנטרית

ח"כ מאיר כהן מסיים את דרכו בכנסת: זה התפקיד החדש

חבר הכנסת ממפלגת יש עתיד, ממייסדי התנועה, הודיע כי לא יתמודד בבחירות הבאות • כהן ימונה לתפקיד יו"ר ונשיא ועידת המפלגה • "מפנה את מקומי לדור הבא"

דוד קליין • בבלי • י"ח באלול | 31.08.26 13:05