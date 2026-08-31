פוליטיקאי איראני לשעבר קרס באמצע נאום ונפטר במקום

המתיחות בין ארה"ב לאיראן

רשת CNN מפרסמת ניתוח מקיף: המצור הימי האמריקאי פוגע קשות במקורות ההכנסה של טהרן | אינפלציה של כ-70% ואובדן מיליון משרות | שר החוץ האיראני טוען כי "מאמצי הלחץ נידונים לכישלון"