מבזק המתיחות בין ארה"ב לאיראן

ניתוח: ארה"ב מהדקת את המצור על איראן והמשטר בקשיים כלכליים חמורים

רשת CNN מפרסמת ניתוח מקיף: המצור הימי האמריקאי פוגע קשות במקורות ההכנסה של טהרן | אינפלציה של כ-70% ואובדן מיליון משרות | שר החוץ האיראני טוען כי "מאמצי הלחץ נידונים לכישלון"

בבלי • בבלי • י"ח באלול | 31.08.26 13:31