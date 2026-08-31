ניצול מתאר: שש שעות תלוי בסולם במנהרה מוצפת בנפאל
מאות נעדרים באסון השיטפון בנפאל • עובדים שניצלו ממנהרות הידרואלקטריות מתארים מאבק הישרדות קשה • משפחות ממתינות בתקווה לידיעות על יקיריהן • צוותי חילוץ פועלים ללא הרף באזורים המוצפים
מאות נעדרים באסון השיטפון בנפאל • עובדים שניצלו ממנהרות הידרואלקטריות מתארים מאבק הישרדות קשה • משפחות ממתינות בתקווה לידיעות על יקיריהן • צוותי חילוץ פועלים ללא הרף באזורים המוצפים
כוחות הביטחון עצרו בלילה שני חשודים לאחר מרדף ובריחה רגלית לשטח חקלאי בצפון. רחפן תרמי ופצצת תאורה הובילו ללכידה מהירה. אחד החשודים התברר כשוהה בלתי חוקי משכםמשה כץ
דוד ישתלב בתפקיד רשמי בשכר במטה הצעירים • לצדו יקבלו תפקידים זיו ברנס וויקטור שריקי | אלירן דהן מוביל את מהלכי הגיוס (פוליטי מדיני)דוד קליין
כוחות כורדיים אומנו וחומשו בנשק שלל • תוכנית שאפתנית נעצרה שלושה ימים לאחר פרוץ המלחמה בלחץ אמריקני וטורקי • המחלוקות במערכת הביטחון (מדיני)יהודה פנחסי
רשת CNN מפרסמת ניתוח מקיף: המצור הימי האמריקאי פוגע קשות במקורות ההכנסה של טהרן | אינפלציה של כ-70% ואובדן מיליון משרות | שר החוץ האיראני טוען כי "מאמצי הלחץ נידונים לכישלון"בבלי
נהג משאית שנעצר לבדיקה במעבר מזמוריה ברח פתאום מהמקום • לוחמי מג"ב יצאו במרדף ואיתרו את הרכב בכפר אל-מונטר • הנהג נמלט רגלית ובבדיקת המשאית נמצאה דופן כפולה בגחון עם 18 מסתנניםישראל לוי
נמט אלחמי, מועמד לשעבר לפרלמנט האיראני, קרס לפתע במהלך נאום בעצרת ציבורית ומותו נקבע במקום • התקשורת המקומית מדווחת על דום לבאליהו לוי
עמוס ליברמן, בנו של יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", יזם הכנסת ספר תורה לזכות משפחתו בבית חב"ד בלרנקה • הקהילה הישראלית והיהודית-רוסית באי השתתפו במעמד המרומםדוד קליין
המטבע האיראני ממשיך לצנוח ונסחר כעת בשער של 2.1 מיליון ריאל לדולר, לאחר שנשחק ב-5% נוספים. בימים האחרונים חצה הריאל את רף ה-2 מיליון לדולר לראשונה.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ