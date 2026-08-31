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מבזק היערכות לבחירות

לא מפתיע: פעיל הרשת מרדכי דוד מצטרף לפוליטיקה

דוד ישתלב בתפקיד רשמי בשכר במטה הצעירים • לצדו יקבלו תפקידים זיו ברנס וויקטור שריקי | אלירן דהן מוביל את מהלכי הגיוס (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
פעיל הימין מרדכי דוד חוסם את רכבו של אהרן ברק
פעיל הימין מרדכי דוד חוסם את רכבו של אהרן ברק | צילום: צילום: אבשלום ששוני\פלאש90
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