תביעה של 18 מיליון ש"ח: לוחמי כוח 100 נגד הפרקליטות הצבאית
ארגון חוננו ולוחמי כוח 100 הגישו תביעה כספית נרחבת נגד הפרקליטות הצבאית, פרקליט המדינה וגורמים נוספים, בטענה לפגיעה קשה בעקבות הטיפול בפרשה והדלפת חומרי חקירה
ארגון חוננו ולוחמי כוח 100 הגישו תביעה כספית נרחבת נגד הפרקליטות הצבאית, פרקליט המדינה וגורמים נוספים, בטענה לפגיעה קשה בעקבות הטיפול בפרשה והדלפת חומרי חקירה
ח"כ בליאק דורש מהיועמ"שית לבחון את חוקיות סגירת הגשר בשבת • העירייה: "תושבים שומרי שבת מבקשים לשמור על צביון השכונה" | המאבק על קדושת בני ברק (חדשות חרדים)דוד קליין
פניית 'ידיעות אחרונות' ו-ynet להנהלת 'כאן' בעקבות דברי הראש"ל נגד היועמ"שית • בתאגיד דנים בהפסקת השידורים בטענת 'תעמולה פוליטית' | 'רוצים לכבות את טיפת היהדות שנותרה' (חדשות חרדים)דוד קליין
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע מועד אחרון להגשת תגובה לעתירה נגד הפצת ספר הילדים בכניסה למוסדות חינוך • ההחלטה ניתנה שעות ספורות לפני המועד המתוכנן לחלוקהדוד קליין
הנשיא האמריקאי הבהיר כי תבוא תגובה נחרצת לירי הטילים האיראני על כוחות ארה"ב • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים • טראמפ: "האיראנים רוצים להיפגש, אך לא ברור אם ניתן לסמוך עליהם"ישראל גרוס
החשוד הודה בחקירה כי השתמש בילד לקיבוץ נדבות; השופטת מתחה ביקורת על מעשיו ואסרה את פרסום זהותו; ההגנה טוענת שהילד הלך לאיבוד והחשוד פגש בו במקרהיאיר טל
ענקית האופנה המקוונת שכבשה את בנות ישראל גייסה 1.7 מיליארד דולר בהנפקה • שווי החברה צנח מ-100 מיליארד דולר ב-2022 ל-26 מיליארד בלבד | מייסד החברה איבד 15 מיליארד דולר מהונו האישי (כלכלה)דוד ישראלי
הסערה הימית גרמה לעכירות חמורה שהכריחה השבתת מתקנים • רשות המים צמצמה אספקה לחקלאות בדרום • מקורות בכוננות להחזרת הפעילות • עיריית ירושלים נערכת להקמת נקודות חלוקהיאיר טל
שני רוקחים ותיקים נחקרים בחשד שגנבו תרופות שיועדו לחיילים ומכרו אותן בשוק השחור • החקירה התנהלה במשך חודשים על ידי משרד הביטחון והמשטרה הצבאיתמשה כץ
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