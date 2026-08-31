בבלי
מבזק הליכים משפטיים

תביעה של 18 מיליון ש"ח: לוחמי כוח 100 נגד הפרקליטות הצבאית

ארגון חוננו ולוחמי כוח 100 הגישו תביעה כספית נרחבת נגד הפרקליטות הצבאית, פרקליט המדינה וגורמים נוספים, בטענה לפגיעה קשה בעקבות הטיפול בפרשה והדלפת חומרי חקירה

דוד ישראלי בבלי
גיא פלג, ניירת שדה תימן
גיא פלג, ניירת שדה תימן | צילום: צילום: Oren Ben Hakoon, Chaim Goldberg / פלאש 90
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משה כץ
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