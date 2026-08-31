בבלי
מבזק פרטים נוספים על האירוע

אימו של הילד שנחטף לבני ברק מגלה: כך החשוד ניצל אותו

האם משחזרת את השעות הקשות: החשוד הציג את בנה כילדו, קיבץ באמצעותו כספים והפעיל עליו מניפולציות רגשיות • המשטרה מבקשת להאריך את מעצר החשוד, בן 20, בחמישה ימים

משה כץ בבלי
חיפושים | אילוסטרציה
חיפושים | אילוסטרציה | צילום: צילום: Tsafrir Abayov/Flash90
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