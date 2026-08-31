משבר חריף: שביתה במתקני התפלה • נקודות חלוקת מים בירושלים
הסערה הימית גרמה לעכירות חמורה שהכריחה השבתת מתקנים • רשות המים צמצמה אספקה לחקלאות בדרום • מקורות בכוננות להחזרת הפעילות • עיריית ירושלים נערכת להקמת נקודות חלוקה
הסערה הימית גרמה לעכירות חמורה שהכריחה השבתת מתקנים • רשות המים צמצמה אספקה לחקלאות בדרום • מקורות בכוננות להחזרת הפעילות • עיריית ירושלים נערכת להקמת נקודות חלוקה
ח"כ בליאק דורש מהיועמ"שית לבחון את חוקיות סגירת הגשר בשבת • העירייה: "תושבים שומרי שבת מבקשים לשמור על צביון השכונה" | המאבק על קדושת בני ברק (חדשות חרדים)דוד קליין
פניית 'ידיעות אחרונות' ו-ynet להנהלת 'כאן' בעקבות דברי הראש"ל נגד היועמ"שית • בתאגיד דנים בהפסקת השידורים בטענת 'תעמולה פוליטית' | 'רוצים לכבות את טיפת היהדות שנותרה' (חדשות חרדים)דוד קליין
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע מועד אחרון להגשת תגובה לעתירה נגד הפצת ספר הילדים בכניסה למוסדות חינוך • ההחלטה ניתנה שעות ספורות לפני המועד המתוכנן לחלוקהדוד קליין
הנשיא האמריקאי הבהיר כי תבוא תגובה נחרצת לירי הטילים האיראני על כוחות ארה"ב • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים • טראמפ: "האיראנים רוצים להיפגש, אך לא ברור אם ניתן לסמוך עליהם"ישראל גרוס
החשוד הודה בחקירה כי השתמש בילד לקיבוץ נדבות; השופטת מתחה ביקורת על מעשיו ואסרה את פרסום זהותו; ההגנה טוענת שהילד הלך לאיבוד והחשוד פגש בו במקרהיאיר טל
ענקית האופנה המקוונת שכבשה את בנות ישראל גייסה 1.7 מיליארד דולר בהנפקה • שווי החברה צנח מ-100 מיליארד דולר ב-2022 ל-26 מיליארד בלבד | מייסד החברה איבד 15 מיליארד דולר מהונו האישי (כלכלה)דוד ישראלי
שני רוקחים ותיקים נחקרים בחשד שגנבו תרופות שיועדו לחיילים ומכרו אותן בשוק השחור • החקירה התנהלה במשך חודשים על ידי משרד הביטחון והמשטרה הצבאיתמשה כץ
האם משחזרת את השעות הקשות: החשוד הציג את בנה כילדו, קיבץ באמצעותו כספים והפעיל עליו מניפולציות רגשיות • המשטרה מבקשת להאריך את מעצר החשוד, בן 20, בחמישה ימיםמשה כץ
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