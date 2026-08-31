ענקית האופנה 'שיין' השלימה הנפקה: צניחה של 74% משוויה

לקראת תגובה אמריקאית

הנשיא האמריקאי הבהיר כי תבוא תגובה נחרצת לירי הטילים האיראני על כוחות ארה"ב • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים • טראמפ: "האיראנים רוצים להיפגש, אך לא ברור אם ניתן לסמוך עליהם"