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ארה"ב תגיב בחומרה לתקיפה האיראנית בירדן, כך הודיע הנשיא טראמפ

הנשיא האמריקאי הבהיר כי תבוא תגובה נחרצת לירי הטילים האיראני על כוחות ארה"ב • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים • טראמפ: "האיראנים רוצים להיפגש, אך לא ברור אם ניתן לסמוך עליהם"

ישראל גרוס • בבלי • י"ח באלול | 31.08.26 16:22