גבר בן 35 חולץ מבור עמוק באזור השרון לאחר נפילה של מספר מטרים
גבר שנפל לבור בעומק של כשישה מטרים בשטח פתוח סמוך לקיבוץ יקום חולץ על ידי כוחות החירום • הוא פונה לבית החולים במצב בינוני עם חבלות בגב
גבר שנפל לבור בעומק של כשישה מטרים בשטח פתוח סמוך לקיבוץ יקום חולץ על ידי כוחות החירום • הוא פונה לבית החולים במצב בינוני עם חבלות בגב
תושב הדרום בן 40 נעצר בחשד להחדרת חומרי הרדמה למוצרי מזון לתינוקות מהמותג "פרינוק" • חוקרי יל"פ השיגו פריצת דרך לאחר חודשיים של חקירה מאומצת • מחר יובא לבית המשפט להארכת מעצרבבלי
בשמחת בר המצווה לנינם הראשון של מרן האדמו"ר משאץ והגאון הצדיק גאב"ד מאקאווא, נרשמה פגישה מרגשת בין הסבים הדגולים • השמחה התקיימה בבני ברק בהשתתפות גלריה נכבדה של אדמו"רים ורבניםבבלי
כוחות הביטחון זיהו שני חשודים חמושים סמוך לכיכר אדם • במהלך מרדף בציר 60 נפגעה ניידת משטרה ושני אנשי כוחות הביטחון נפצעו באורח קל • החשודים נמלטו לכפר א-ראם והכוחות מצודדים אחריהםבבלי
במכתב ההתראה נטען כי רמי בן יהודה ערך והפיץ סרטון ובו טענות חמורות שכבר הוכרעו במשפט כלשון הרעבבלי
משטרת ישראל הנחתה להגביר את האבטחה על יו"ר ועדת הבחירות המרכזית • ההחלטה התקבלה לאחר איומים ומחאה ליד ביתו באלון שבותדוד קליין
במחוז קייב, בסמוך למרכזים לוגיסטיים שספגו הפצצות, ממשיך מפעל הדבש המוכשר לפעול כדי לספק ערכות חג לרבבות יהודים • רשת חב"ד מכינה מבצע חלוקה נרחב לקראת ימים הנוראיםאריה לוי
עראקצ'י פרסם קטע מריאיון של ראש הממשלה והאשים אותו בכפל לשון: "בעברית מתרברב על השפעה על ארה"ב, באנגלית משבח את טראמפ"אליהו לוי
ח"כ בליאק דורש מהיועמ"שית לבחון את חוקיות סגירת הגשר בשבת • העירייה: "תושבים שומרי שבת מבקשים לשמור על צביון השכונה" | המאבק על קדושת בני ברק (חדשות חרדים)דוד קליין
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