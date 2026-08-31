בבלי
מבזק פריצת דרך בחקירה

נעצר חשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחית תינוקות

תושב הדרום בן 40 נעצר בחשד להחדרת חומרי הרדמה למוצרי מזון לתינוקות מהמותג "פרינוק" • חוקרי יל"פ השיגו פריצת דרך לאחר חודשיים של חקירה מאומצת • מחר יובא לבית המשפט להארכת מעצר

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סניף של "זול ובגדול" בירושלים
סניף של "זול ובגדול" בירושלים | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
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