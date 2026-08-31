צה"ל חיסל מפקד אספקה בכיר בחמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות
עמר מוחמד רושדי סראג חוסל בתקיפה מדויקת במרחב צברה • אחראי על אספקת אמצעי לחימה למחבלים בעיר עזה • התקיפה בוצעה להסרת איום ישיר על הלוחמים
עמר מוחמד רושדי סראג חוסל בתקיפה מדויקת במרחב צברה • אחראי על אספקת אמצעי לחימה למחבלים בעיר עזה • התקיפה בוצעה להסרת איום ישיר על הלוחמים
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שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר במפגש שרי החוץ של ה-G20 כי איראן מתייחסת לסנקציות ברצינות רבה ומנהיגיה נמצאים בשוק ממצב הכלכלה. לדבריו, נרשמים באיראן תורים של שלוש עד ארבע שעות בתחנות הדלק. בסנט טען כי איראן מגיבה באמצעות תקיפות צבאיות משום שהיא מפסידה במערכה הכלכלית, והודה לאיחוד האירופי על תמיכתו במבצע הבידוד הכלכלי.צוות בבלי
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צה"ל תקף היום (ב') במרחב צברה שבעיר עזה וחיסל את המחבל עמר מוחמד רושדי סראג, מפקד פלוגת האספקה והתחזוקה של חמאס בעיר עזה. המחבל היה אחראי על אספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס בעיר. באותה פעולה הותקף גם מחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל לאחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
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