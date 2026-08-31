אלוף דדו בר כליפא מונה למפקד פיקוד המרכז החל משנת 2027

בבלי

צה"ל תקף היום (ב') במרחב צברה שבעיר עזה וחיסל את המחבל עמר מוחמד רושדי סראג, מפקד פלוגת האספקה והתחזוקה של חמאס בעיר עזה. המחבל היה אחראי על אספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס בעיר. באותה פעולה הותקף גם מחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל לאחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום.