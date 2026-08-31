יואב סגלוביץ', חבר כנסת לשעבר, מצטרף למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס

בבלי

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר במפגש שרי החוץ של ה-G20 כי איראן מתייחסת לסנקציות ברצינות רבה ומנהיגיה נמצאים בשוק ממצב הכלכלה. לדבריו, נרשמים באיראן תורים של שלוש עד ארבע שעות בתחנות הדלק. בסנט טען כי איראן מגיבה באמצעות תקיפות צבאיות משום שהיא מפסידה במערכה הכלכלית, והודה לאיחוד האירופי על תמיכתו במבצע הבידוד הכלכלי.