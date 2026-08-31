גל עזיבות במפלגת יש עתיד: מיקי לוי לא יתמודד לכנסת הבאה
ח"כ מיקי לוי הודיע על אי-התמודדות ברשימה לכנסת הבאה, יום לאחר שמאיר כהן הודיע על החלטה דומה | רקע למשבר במפלגתו של יאיר לפיד לקראת בחירות 2026
ח"כ מיקי לוי הודיע על אי-התמודדות ברשימה לכנסת הבאה, יום לאחר שמאיר כהן הודיע על החלטה דומה | רקע למשבר במפלגתו של יאיר לפיד לקראת בחירות 2026
הרכב של שלוש שופטות בבית המשפט העליון קבע כי נשיא בית המשפט, השופט יצחק עמית, ישלם 4,000 שקלים לעותרת, בעקבות עתירה שהוגשה נגדו באופן אישיבבלי
ניצב לשעבר וחבר כנסת קודם יואב סגלוביץ' הודיע אמש על הצטרפותו למפלגת רע"מ • עבאס: "עבדנו יחד על מיגור הפשיעה בחברה הערבית" • מהלך יוצא דופן במפה הפוליטיתבבלי
משרד הביטחון ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת "מגן אכילס" להקמת מערך הגנה רב שכבתית ביוון. ההסכם כולל מערכות ישראליות: קלע דוד וספיידר מתוצרת רפאל ומערכת BARAK MX מתוצרת התעשייה האווירית. שר הבריאות היווני הגן על ההסכם מול האופוזיציה הפרו-פלסטינית שמבקרת את הממשלה.צוות בבלי
ב'דגל התורה' יכריעו בימים הקרובים על עתיד הח"כים | פתיחת שנה"ל בקריית אתא: 70 ילדות בצריף אחד ובלי מיגון | המכתב ההזוי ששלח ח"כ בליאק ליועמ"שית | סערת הראש"ל והיועמ"שית | חשש בירושלים והסביבה: אספקת המים עשויה להיפגע אנושות (מעייריב)איצלה כץ
ציוץ על חוק הגיוס תורגם בצורה מעוותת ברשתות החברתיות • מיליוני גולשים בעולם הבינו שישראל כופה לימוד תורה על כולם | בן שפירו התערב להסביר את האמת (חדשות חרדים)דוד קליין
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר במפגש שרי החוץ של ה-G20 כי איראן מתייחסת לסנקציות ברצינות רבה ומנהיגיה נמצאים בשוק ממצב הכלכלה. לדבריו, נרשמים באיראן תורים של שלוש עד ארבע שעות בתחנות הדלק. בסנט טען כי איראן מגיבה באמצעות תקיפות צבאיות משום שהיא מפסידה במערכה הכלכלית, והודה לאיחוד האירופי על תמיכתו במבצע הבידוד הכלכלי.צוות בבלי
שר הביטחון אישר את המלצת הרמטכ"ל למינויו של אלוף בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז • המינוי ייכנס לתוקף בשנת 2027 בהתאם למצב המבצעי • במקביל אושרו עשרות מינויים בכירים נוספים בצה"לבבלי
עמר מוחמד רושדי סראג חוסל בתקיפה מדויקת במרחב צברה • אחראי על אספקת אמצעי לחימה למחבלים בעיר עזה • התקיפה בוצעה להסרת איום ישיר על הלוחמיםבבלי
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