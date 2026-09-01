גולן דוחה רמיזות של רעיית ראש הממשלה ומבטיח: "נתניהו ייתן את הדין"
יו"ר מפלגת הדמוקרטים השיב בחריפות לדברי שרה נתניהו שרמזה כי ידע על אירועי ה-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה; גולן הזכיר אזהרות שהתעלמו מהן והבטיח שנתניהו יישא באחריות
יו"ר מפלגת הדמוקרטים השיב בחריפות לדברי שרה נתניהו שרמזה כי ידע על אירועי ה-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה; גולן הזכיר אזהרות שהתעלמו מהן והבטיח שנתניהו יישא באחריות
הנשיא האמריקני נשאל על אפשרות שהשר יתמודד ב-2028 • "עושה עבודה מצוינת, אך מוקדם לדבר על כך"בבלי
ארה"ב לא ביצעה תקיפה באיראן הלילה, למרות הצהרות קודמות של הנשיא טראמפ כי ארה"ב תכה באיראן בעוצמה. במסיבת עיתונאים בבית הלבן, נשאל טראמפ האם חידוש התקיפות באיראן הוא מערכה מוגבלת או מלחמה בהיקף מלא, וכיצד יגיב לתקיפות שביצעה איראן לעבר ירדן. טראמפ השיב: "איראן היא מדינה כושלת... זה לא אומר שלא נכה בה. נראה מה יקרה".צוות בבלי
רמת הסיכון הועלתה לדרגה 4 מתוך 6 • המפכ"ל המליץ על אבטחה חמושה מיידית • הוועדה המייעצת ממליצה כי השב"כ יספק את האבטחה • ועדת השרים תכריע בימים הקרוביםבבלי
גל החום הנוכחי יגיע לשיאו ביום רביעי הקרוב עם עלייה נוספת בטמפרטורות באזורי ההר ובפנים הארץ; ביום חמישי צפויה הקלה מסוימת, אך עומסי החום ימשיכו להיות כבדים וגבוהים מהמקובל בעונה זו; התחזית המפורטתבבלי
הנשיא האמריקני מבהיר כי הפעולות באיראן יימשכו ומזלזל בשלטון בטהרן: "הם אפילו לא יודעים מי מנהיג אותם" • סגן הנשיא ואנס מסביר: "סיכלנו תוכנית איראנית להניח מוקשים במצר הורמוז ולפגוע בחופש השיט"בבלי
ח"כ מיקי לוי הודיע על אי-התמודדות ברשימה לכנסת הבאה, יום לאחר שמאיר כהן הודיע על החלטה דומה | רקע למשבר במפלגתו של יאיר לפיד לקראת בחירות 2026בבלי
הרכב של שלוש שופטות בבית המשפט העליון קבע כי נשיא בית המשפט, השופט יצחק עמית, ישלם 4,000 שקלים לעותרת, בעקבות עתירה שהוגשה נגדו באופן אישיבבלי
ניצב לשעבר וחבר כנסת קודם יואב סגלוביץ' הודיע אמש על הצטרפותו למפלגת רע"מ • עבאס: "עבדנו יחד על מיגור הפשיעה בחברה הערבית" • מהלך יוצא דופן במפה הפוליטיתבבלי
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