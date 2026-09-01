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גולן דוחה רמיזות של רעיית ראש הממשלה ומבטיח: "נתניהו ייתן את הדין"
צילום: צילום: Avshalom Sassoni/Flash90
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