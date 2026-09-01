המשטרה העלתה את רמת הסיכון על איזנקוט והמליצה על אבטחה חמושה מיידית

בבלי

ארה"ב לא ביצעה תקיפה באיראן הלילה, למרות הצהרות קודמות של הנשיא טראמפ כי ארה"ב תכה באיראן בעוצמה. במסיבת עיתונאים בבית הלבן, נשאל טראמפ האם חידוש התקיפות באיראן הוא מערכה מוגבלת או מלחמה בהיקף מלא, וכיצד יגיב לתקיפות שביצעה איראן לעבר ירדן. טראמפ השיב: "איראן היא מדינה כושלת... זה לא אומר שלא נכה בה. נראה מה יקרה".