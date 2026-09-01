עימותים קשים בדרום סוריה: כוחות הממשלה והמשמר הדרוזי מחליפים אש

בבלי

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס. "לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם" אמר כ"ץ. לעומת זאת, אלג'זירה פרסמה מפי מקור ביטחוני פלסטיני כי מבצע מיוחד של ישראל ממערב לעיר עזה נכשל, וכי בכיר ביטחוני פלסטיני ניצל מניסיון התנקשות. לפי הדיווח הפלסטיני, הכוח המיוחד נסוג מאזור אלכתיבה בעזה על גבי אופנועים בחיפוי ישראלי, וכמה מבני משפחתו של הבכיר נפצעו.