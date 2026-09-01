החיידר והאחריות: המלחמה בחרמות ואלימות בכיתה
כאשר תלמיד סובל מהתעללות ממושכת וחרם חברתי בחיידר, נשאלת השאלה: האם המוסד עלול לשאת באחריות משפטית? סקירה של היסודות המשפטיים והחובות המוטלות על צוותי החינוך (משפט)
כאשר תלמיד סובל מהתעללות ממושכת וחרם חברתי בחיידר, נשאלת השאלה: האם המוסד עלול לשאת באחריות משפטית? סקירה של היסודות המשפטיים והחובות המוטלות על צוותי החינוך (משפט)
כוחות תימניים פרסמו תיעוד מיירוט סירה עמוסה במערכות בקרה ותקשורת למל"טים • מומחים: איראן מעבירה רכיבים אזרחיים זמינים ומרכיבה מהם נשק קטלני • האיום על נתיבי השיט בים האדום נמשךאליהו לוי
החברה הממשלתית דורשת הסרה מיידית של האפליקציה מחנויות היישומים, בטענה לשימוש בלתי מורשה במערכותיה ולפגיעה ביציבות השירותים הדיגיטלייםמשה כץ
מאות תושבים השתתפו בעצרת תפילה שקיימו רבני השכונה במחאה על החלטת עיריית ירושלים לפתוח בית ספר ממלכתי באזור שהפך ברובו חרדי • הרבנים הודיעו על הגשת עתירה מנהלית וקראו לתושבים להתחזק בקדושה ובתפילהחיים כהן
זיהום מיקרו-אצות ממצרים השבית את רוב מתקני ההתפלה בחופי הים התיכון • רשות המים: אין חשש למחסור במי שתייה לאזרחים • חקלאי הדרום מתריעים: "24 שעות בלי מים יהרגו את כל היבול" • המשבר צפוי להסתיים תוך יומייםיאיר טל
פרקליטות המדינה מייחסת לאנשי שירות בתי הסוהר המתה בקלות דעת ותקיפת אסירים • כתב האישום מתאר הנחיה חריגה שניתנה למפקד המשמרת והתרחשות בתוך התאמשה כץ
קונסורציום מדענים מפרסם ממצאים: התמוטטות הקרחון הראתה אינדיקציות מוקדמות • מערכות אזהרה משוכללות היו יכולות למנוע נפגעים רבים • מניין ההרוגים חצה את אלף הנפשאריה לוי
גבר שצעד עם כלביו בשכונת חב"ד בברוקלין איים על צעירים חרדים, השמיע קריאות אנטישמיות ושיסה את כלביו בהם. מתנדבי 'שמירה' תפסו אותו והמשטרה עצרה אותו בחשד לפשע שנאה. במקביל, מצוד אחר פורץ נוסף בשכונהישראל גרוס
הפחתה שלישית ברציפות ורביעית השנה • ריבית הפריים תרד ל-4.75% | משפחות עם משכנתא ייהנו מחיסכון משמעותי (כלכלה בארץ)דוד ישראלי
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