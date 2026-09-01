בבלי
מבזק חוב החינוך

החיידר והאחריות: המלחמה בחרמות ואלימות בכיתה

כאשר תלמיד סובל מהתעללות ממושכת וחרם חברתי בחיידר, נשאלת השאלה: האם המוסד עלול לשאת באחריות משפטית? סקירה של היסודות המשפטיים והחובות המוטלות על צוותי החינוך (משפט)

יהודה פנחסי בבלי
ילדי תללמוד תורה | המחשה בלבד
ילדי תללמוד תורה | המחשה בלבד | צילום: צילום: יונתן סינדל / פלאש 90
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