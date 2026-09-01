מה משותף ביניהם: יואב סגלוביץ מסביר למה הצטרף למפלגה הערבית

אירוע אנטישמי בברוקלין

גבר שצעד עם כלביו בשכונת חב"ד בברוקלין איים על צעירים חרדים, השמיע קריאות אנטישמיות ושיסה את כלביו בהם. מתנדבי 'שמירה' תפסו אותו והמשטרה עצרה אותו בחשד לפשע שנאה. במקביל, מצוד אחר פורץ נוסף בשכונה