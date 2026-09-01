שרה נתניהו דחתה את דרישת גולן להתנצל: "אתה זה שצריך להתנצל"
רעיית ראש הממשלה השיבה למכתב ההתראה של יו"ר הדמוקרטים • במכתב: "לא רק שלא אתנצל, אלא שאתה זה שצריך להתנצל על דבריך ומעשיך" • העימות סביב אירועי 7 באוקטובר מחריף
רעיית ראש הממשלה השיבה למכתב ההתראה של יו"ר הדמוקרטים • במכתב: "לא רק שלא אתנצל, אלא שאתה זה שצריך להתנצל על דבריך ומעשיך" • העימות סביב אירועי 7 באוקטובר מחריף
תחקיר צה"לי קבע כי השתתפות חיילים במניין עם מתיישבים במהלך מצור על משפחה פלסטינית גרמה נזק תדמיתי לישראל • המפקד קיבל הוראות מפורשות להימנע מכך אך אישר ללוחמיו להצטרףבבלי
מועיין אל-עראביד, מבכירי מנגנון הביטחון הפנימי של ארגון הטרור, הועבר לחקירה בישראל • המבצע אושר על ידי ראש הממשלה ושר הביטחוןבבלי
החשוד ביקש מילד במגרש טלפון נייד לשיחה דחופה ומחק את המספר מיד לאחר מכן • נחשפו פרטים על עברו הפלילי • הודה בשימוש בילד לקיבוץ נדבותבבלי
הנשיא טראמפ הודיע על תקיפות נרחבות בתגובה לניסיון הנחת מוקשים ולירי טילים לעבר בסיס אמריקני • "אם יגיבו - התגובה תהיה קשה בהרבה"בבלי
דובר משמרות המהפכה האיראנים הזהיר כי "עונש כבד מצפה לתוקפים, וארצות הברית עוד תתחרט על התקיפות החדשות שביצעה". סוכנות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה מסרה מפי מקור צבאי בכיר כי הכוחות המזוינים של איראן יגיבו בוודאות על התקיפות האמריקאיות הערב במספר מוקדים במדינה. לדבריו, התגובה תהיה בעוצמה גדולה פי כמה מהתקיפות האמריקאיות.צוות בבלי
צה"ל יערוך מחר (יום רביעי) בשעות הבוקר תרגיל צבאי ברמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים השנתית לשנת 2026.צוות בבלי
מכה למופבעי הסליחות המוזיקלים | גפני יוצא לקרב חייו | הקוישיקלאך שהצילו: הסיפור שמסעיר את בלגיה החסידית | הבחורים נותרו בהלם: הגר"ש שטיינמן נכנס - בלי משב"קים ובלי "ימים" | הפרסום ב'מעייריב' עובד! מעקב אחר הקהילה הליטאית בפסגת זאב מזרח (מעייריב)איצלה כץ
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר זהות משה פייגלין חתמו על הסכם ריצה משותפת • השר בן גביר מברך ופונה לעופר וינטר: "אין מקום לריצה נפרדת" • פרטי ההסכם והמשא ומתן שהתנהל מאחורי הקלעיםבבלי
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