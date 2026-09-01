ראש הממשלה: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר – זה קשקוש"

בבלי

דובר משמרות המהפכה האיראנים הזהיר כי "עונש כבד מצפה לתוקפים, וארצות הברית עוד תתחרט על התקיפות החדשות שביצעה". סוכנות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה מסרה מפי מקור צבאי בכיר כי הכוחות המזוינים של איראן יגיבו בוודאות על התקיפות האמריקאיות הערב במספר מוקדים במדינה. לדבריו, התגובה תהיה בעוצמה גדולה פי כמה מהתקיפות האמריקאיות.