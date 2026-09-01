ראש הממשלה: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר – זה קשקוש"
ראש הממשלה מגיב לסערה שעוררו דברי רעייתו בראיון: "היה כשל גדול, אך לא בגידה" • גולן שלח מכתב התראה לשרה נתניהו ודרש התנצלות
ראש הממשלה מגיב לסערה שעוררו דברי רעייתו בראיון: "היה כשל גדול, אך לא בגידה" • גולן שלח מכתב התראה לשרה נתניהו ודרש התנצלות
צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. 10 טילים יורטו והושמדו, ושלושה נפלו באזורים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. בחסדי השם, לא היו נפגעים או אבדות בנפש כתוצאה מהמתקפה.צוות בבלי
צבא ארצות הברית תקף מטרות צבאיות באיראן בתגובה לתקיפות נגד כוחותיה • משמרות המהפכה איימו בתגובה וירו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות • טראמפ הזהיר: "אם יגיבו, נתקוף בעוצמה גבוהה יותר"בבלי
תחקיר צה"לי קבע כי השתתפות חיילים במניין עם מתיישבים במהלך מצור על משפחה פלסטינית גרמה נזק תדמיתי לישראל • המפקד קיבל הוראות מפורשות להימנע מכך אך אישר ללוחמיו להצטרףבבלי
מועיין אל-עראביד, מבכירי מנגנון הביטחון הפנימי של ארגון הטרור, הועבר לחקירה בישראל • המבצע אושר על ידי ראש הממשלה ושר הביטחוןבבלי
החשוד ביקש מילד במגרש טלפון נייד לשיחה דחופה ומחק את המספר מיד לאחר מכן • נחשפו פרטים על עברו הפלילי • הודה בשימוש בילד לקיבוץ נדבותבבלי
הנשיא טראמפ הודיע על תקיפות נרחבות בתגובה לניסיון הנחת מוקשים ולירי טילים לעבר בסיס אמריקני • "אם יגיבו - התגובה תהיה קשה בהרבה"בבלי
דובר משמרות המהפכה האיראנים הזהיר כי "עונש כבד מצפה לתוקפים, וארצות הברית עוד תתחרט על התקיפות החדשות שביצעה". סוכנות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה מסרה מפי מקור צבאי בכיר כי הכוחות המזוינים של איראן יגיבו בוודאות על התקיפות האמריקאיות הערב במספר מוקדים במדינה. לדבריו, התגובה תהיה בעוצמה גדולה פי כמה מהתקיפות האמריקאיות.צוות בבלי
צה"ל יערוך מחר (יום רביעי) בשעות הבוקר תרגיל צבאי ברמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים השנתית לשנת 2026.צוות בבלי
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