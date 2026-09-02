התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל

בבלי

צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. 10 טילים יורטו והושמדו, ושלושה נפלו באזורים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. בחסדי השם, לא היו נפגעים או אבדות בנפש כתוצאה מהמתקפה.