התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל. הפרטים נבדקים.
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל. הפרטים נבדקים.
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות בשעה 4:26 בבוקר. התושבים בדפנה והגושרים התבקשו להיכנס למרחב המוגן בתוך 15 שניות בעקבות ירי רקטות וטילים לאזור.צוות בבלי
צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. 10 טילים יורטו והושמדו, ושלושה נפלו באזורים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. בחסדי השם, לא היו נפגעים או אבדות בנפש כתוצאה מהמתקפה.צוות בבלי
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