בבלי
מבזק בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי בבלי
שיתוף:

מבזקים נוספים

04:29
בבלי

התרעות בדפנה והגושרים: ירי רקטות וטילים לקו העימות

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות בשעה 4:26 בבוקר. התושבים בדפנה והגושרים התבקשו להיכנס למרחב המוגן בתוך 15 שניות בעקבות ירי רקטות וטילים לאזור.

צוות בבלי
00:26
בבלי

ירדן: יירטנו 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי

צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. 10 טילים יורטו והושמדו, ושלושה נפלו באזורים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. בחסדי השם, לא היו נפגעים או אבדות בנפש כתוצאה מהמתקפה.

צוות בבלי
23:25
תגובה לראיון שעורר סערה

ראש הממשלה: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר – זה קשקוש"

ראש הממשלה מגיב לסערה שעוררו דברי רעייתו בראיון: "היה כשל גדול, אך לא בגידה" • גולן שלח מכתב התראה לשרה נתניהו ודרש התנצלות

בבלי
23:23
הסלמה במזרח התיכון

ארה"ב תקפה מטרות באיראן; משמרות המהפכה שיגרו טילים לירדן

צבא ארצות הברית תקף מטרות צבאיות באיראן בתגובה לתקיפות נגד כוחותיה • משמרות המהפכה איימו בתגובה וירו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות • טראמפ הזהיר: "אם יגיבו, נתקוף בעוצמה גבוהה יותר"

בבלי
22:23
תחקיר צה"לי

מפקד כוח מילואים הודח לאחר שחייליו השתתפו במניין בקוסרה

תחקיר צה"לי קבע כי השתתפות חיילים במניין עם מתיישבים במהלך מצור על משפחה פלסטינית גרמה נזק תדמיתי לישראל • המפקד קיבל הוראות מפורשות להימנע מכך אך אישר ללוחמיו להצטרף

בבלי
22:22
מבצע מיוחד בעזה

שב"כ וצה"ל לכדו בכיר בחמאס במערב עזה לאחר מבצע מתוכנן

מועיין אל-עראביד, מבכירי מנגנון הביטחון הפנימי של ארגון הטרור, הועבר לחקירה בישראל • המבצע אושר על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון

בבלי
21:43
פרטים נוספים בחקירה

חשוד בחטיפת ילד מפתח תקווה מחק מספר טלפון מיומן השיחות

החשוד ביקש מילד במגרש טלפון נייד לשיחה דחופה ומחק את המספר מיד לאחר מכן • נחשפו פרטים על עברו הפלילי • הודה בשימוש בילד לקיבוץ נדבות

בבלי
21:35
מתיחות ביטחונית במפרץ הפרסי

ארה"ב תוקפת מטרות איראניות במצר הורמוז

הנשיא טראמפ הודיע על תקיפות נרחבות בתגובה לניסיון הנחת מוקשים ולירי טילים לעבר בסיס אמריקני • "אם יגיבו - התגובה תהיה קשה בהרבה"

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר