דרמה במצר הורמוז: איראן הצליחה לתקוף את החמקן האגדי
התקרית החריגה במצר הורמוז הובילה את הפיקוד האמריקאי לגבש תוכנית תקיפות תקופתיות נגד מתקנים צבאיים איראניים • הנשיא טראמפ הזהיר: "נכה באיראן קשה" • המצור הימי מתהדק (בעולם)
התקרית החריגה במצר הורמוז הובילה את הפיקוד האמריקאי לגבש תוכנית תקיפות תקופתיות נגד מתקנים צבאיים איראניים • הנשיא טראמפ הזהיר: "נכה באיראן קשה" • המצור הימי מתהדק (בעולם)
איראן תקפה הלילה מטרות אמריקאיות בירדן, בחריין, כווית ועיראק, בתגובה לתקיפות אמריקאיות בדרום איראן. דוברים רשמיים באיראן הזהירו: "המשך הפעולות העוינות של האמריקאים באזור ייענה בתגובות קשות יותר, נרחבות יותר והרסניות יותר. כל מדינה שתשתף פעולה עם הצבא האמריקאי התוקפן תיאלץ לשאת בהשלכות החמורות של הדבר". איראן טוענת כי הצליחה לפצוע ולהרוג חיילים אמריקאים רבים בבסיסים שהותקפו.צוות בבלי
צה"ל מסר כי לאחר תחקור ראשוני של האירוע הלילה, עולה שככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרת שווא. ההתרעות הופעלו במהלך הלילה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ.צוות בבלי
הנשיא האמריקני הודיע על תקיפות נוספות במצר הורמוז והזהיר מפני הסלמה חסרת תקדים • "הכלכלה האיראנית קורסת" • מסר ישיר לאזרחי איראן (בעולם)בבלי
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הפציץ במהלך הלילה מטרות של משמרות המהפכה באיראן ובמצר הורמוז | משטר האייתוללות הגיב בשיגור טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים באזור | דובר איראני מאיים: "התקיפות יימשכו עד שיתחרטו על מעשיהם" (בעולם)יהודה פנחסי
מערכות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר מטרה חשודה שחצתה את הגבול • צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לפעילות הטרור • זו הפעם הראשונה זה כחודשיים שמופעלות התרעות באזור (ביטחון)יהודה פנחסי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות בשעה 4:26 בבוקר. התושבים בדפנה והגושרים התבקשו להיכנס למרחב המוגן בתוך 15 שניות בעקבות ירי רקטות וטילים לאזור.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. 10 טילים יורטו והושמדו, ושלושה נפלו באזורים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. בחסדי השם, לא היו נפגעים או אבדות בנפש כתוצאה מהמתקפה.צוות בבלי
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