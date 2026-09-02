טראמפ מאיים: "מעט מאוד יישאר מהמשטר" ומפנה קריאה לעם האיראני

בבלי

איראן תקפה הלילה מטרות אמריקאיות בירדן, בחריין, כווית ועיראק, בתגובה לתקיפות אמריקאיות בדרום איראן. דוברים רשמיים באיראן הזהירו: "המשך הפעולות העוינות של האמריקאים באזור ייענה בתגובות קשות יותר, נרחבות יותר והרסניות יותר. כל מדינה שתשתף פעולה עם הצבא האמריקאי התוקפן תיאלץ לשאת בהשלכות החמורות של הדבר". איראן טוענת כי הצליחה לפצוע ולהרוג חיילים אמריקאים רבים בבסיסים שהותקפו.