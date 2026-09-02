בבלי
מבזק יהודה ושומרון

שלושה חשודים נוספים נעצרו בחקירת אירועי דרום הר חברון

בית המשפט האריך את מעצרם של שבעה חשודים נוספים בעקבות אירועי הצתה ותקיפה באזור • חשוד אחד שוחרר בתנאים מגבילים • המשטרה: "החקירה נמשכת בכלל האמצעים"

ישראל לוי בבלי
כפר קוסרה. ארכיון
כפר קוסרה. ארכיון | צילום: צילום: רוי אלימה/Flash90
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מבזקים נוספים

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שניים פונו לבית החולים

בתגובה לשביתת העובדים: המנהל ניסה לדרוס אותם - ונעצר

אירוע חמור במחוז מארן שבצרפת: כעשרים עובדי חברת תחבורה הכריזו על שביתה וחסמו את הכניסה למתקן | מנהל החברה עלה על אוטובוס ונסע לעברם | שני עובדים נפגעו באורח קל ופונו לבית החולים | המנהל ונהג נוסף נעצרו בחשד לביצוע אלימות

אריה לוי
11:21
פעילות ביטחונית בבנימין

שלושה מחבלים נוטרלו בבית רימא לאחר שניסו לפגוע בכוחות הביטחון

מסתערבי מג"ב פעלו הלילה בכפר בחטיבת בנימין בעקבות אירועים חוזרים של תקיפות כוחות הביטחון; במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה והמסתערבים ניטרלו שלושה מחבלים בירי מדויק

ישראל לוי
11:21
מתיחות במפרץ הפרסי

פגיעה באולם חתונות באיראן: חמישה הרוגים בתקיפה אמריקנית

רסיסי טיל פגעו באירוע חתונה בדרום איראן • לפחות 5 נהרגו וכ-50 נפצעו • איראן מאשימה את ארה"ב, אך הצבא האמריקני לא אישר את הדיווח • נבדקת אפשרות שמדובר במיירט איראני שנפל

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10:48
בבלי

4 מאנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית במערב איראן

ארבעה מאנשי כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית באזור כרמאנשאה במערב איראן. משמרות המהפכה פרסמו את שמות ההרוגים: רזא מוחמדי, שהראם ג'עפרי, עלירזא שכיבא וג'עפר כהריזי. הדיווח מעיד כי התקיפות האמריקאיות חרגו מאזור מצר הורמוז וכללו גם פגיעה במערך הטילים וההגנה האווירית במערב איראן.

צוות בבלי
10:44
בהנחיית גדולי הדיינים

כלא 1,000: הקרן החדשה תעניק אלף ש"ח ליום מעצר בכלא הצבאי

מיזם "כלא 1000" הוקם בהנחיית גדולי הדיינים והפוסקים • הקרן תסייע למשפחות בני תורה הנעצרים בידי רשויות הצבא • המודל: השתתפות סמלית של הציבור תממן מענק יומי למשפחות • כל הפרטים

חיים כהן
10:35
תקיפה להסרת איום

צה"ל חיסל מפקד בחטיבת עזה של ארגון הטרור חמאס

מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס חוסל יחד עם מחבל נוסף בתקיפה שביצע צה"ל | הפעילות בוצעה להסרת איום מיידי על כוחות הצבא ועל אזרחי ישראל

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משפט סוער

בית המשפט אישר: הנאשם ברצח פעיל צ'רלי קירק יועמד לדין מוות

השופט דחה את בקשת ההגנה להסיר את עונש המוות • התביעה הציגה ראיות DNA, תיעוד וידאו והודאות • הנאשם טיילר רובינסון ירה למוות את צ'רלי קירק באירוע באוניברסיטה • משפחת הנרצח: "צעד חשוב בדרך לצדק"

ישראל גרוס
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מתיחות פוליטית

לאחר הריב המתוקשר - בן גביר מציב אולטימטום לליכוד: "ההזדמנות תיסגר"

השר לביטחון לאומי דורש מהליכוד לבצע עוד היום את ההליכים להעברת ח"כ גוטליב לעוצמה יהודית, או שיתחיל להודיע למועמדים על שיבוצם ברשימה • בעוצמה יהודית: "הליכוד מנסה לסחוט עוד תנאים"

דוד קליין
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