שלושה חשודים נוספים נעצרו בחקירת אירועי דרום הר חברון

מתיחות במפרץ הפרסי

רסיסי טיל פגעו באירוע חתונה בדרום איראן • לפחות 5 נהרגו וכ-50 נפצעו • איראן מאשימה את ארה"ב, אך הצבא האמריקני לא אישר את הדיווח • נבדקת אפשרות שמדובר במיירט איראני שנפל