דרמה ימית: שתי ספינות צבאיות התנגשו במהלך תרגיל בינלאומי
תקרית חריגה בתרגיל "גלאפקס 4" סמוך לאיי גלפגוס: קורבטת טילים וספינת סיור של צי אקוודור התנגשו זו בזו במהלך פעילות מבצעית משותפת
תקרית חריגה בתרגיל "גלאפקס 4" סמוך לאיי גלפגוס: קורבטת טילים וספינת סיור של צי אקוודור התנגשו זו בזו במהלך פעילות מבצעית משותפת
אירוע חמור במחוז מארן שבצרפת: כעשרים עובדי חברת תחבורה הכריזו על שביתה וחסמו את הכניסה למתקן | מנהל החברה עלה על אוטובוס ונסע לעברם | שני עובדים נפגעו באורח קל ופונו לבית החולים | המנהל ונהג נוסף נעצרו בחשד לביצוע אלימותאריה לוי
מסתערבי מג"ב פעלו הלילה בכפר בחטיבת בנימין בעקבות אירועים חוזרים של תקיפות כוחות הביטחון; במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה והמסתערבים ניטרלו שלושה מחבלים בירי מדויקישראל לוי
רסיסי טיל פגעו באירוע חתונה בדרום איראן • לפחות 5 נהרגו וכ-50 נפצעו • איראן מאשימה את ארה"ב, אך הצבא האמריקני לא אישר את הדיווח • נבדקת אפשרות שמדובר במיירט איראני שנפלאליהו לוי
ארבעה מאנשי כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקאית באזור כרמאנשאה במערב איראן. משמרות המהפכה פרסמו את שמות ההרוגים: רזא מוחמדי, שהראם ג'עפרי, עלירזא שכיבא וג'עפר כהריזי. הדיווח מעיד כי התקיפות האמריקאיות חרגו מאזור מצר הורמוז וכללו גם פגיעה במערך הטילים וההגנה האווירית במערב איראן.צוות בבלי
מיזם "כלא 1000" הוקם בהנחיית גדולי הדיינים והפוסקים • הקרן תסייע למשפחות בני תורה הנעצרים בידי רשויות הצבא • המודל: השתתפות סמלית של הציבור תממן מענק יומי למשפחות • כל הפרטיםחיים כהן
מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס חוסל יחד עם מחבל נוסף בתקיפה שביצע צה"ל | הפעילות בוצעה להסרת איום מיידי על כוחות הצבא ועל אזרחי ישראלאליהו לוי
השופט דחה את בקשת ההגנה להסיר את עונש המוות • התביעה הציגה ראיות DNA, תיעוד וידאו והודאות • הנאשם טיילר רובינסון ירה למוות את צ'רלי קירק באירוע באוניברסיטה • משפחת הנרצח: "צעד חשוב בדרך לצדק"ישראל גרוס
השר לביטחון לאומי דורש מהליכוד לבצע עוד היום את ההליכים להעברת ח"כ גוטליב לעוצמה יהודית, או שיתחיל להודיע למועמדים על שיבוצם ברשימה • בעוצמה יהודית: "הליכוד מנסה לסחוט עוד תנאים"דוד קליין
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